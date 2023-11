Beleggen in lithiumdelvers kansrijk op lange termijn

Je zou denken dat bedrijven die lithium uit de grond halen nu goudgerande winstcijfers halen. Het edelmetaal lithium is immers cruciaal om batterijen voor in elektrische auto’s te kunnen maken. En de verwachte massale komst daarvan lijkt gezien de energietransitie onvermijdelijk. Bovendien is het aanbod van de grondstof lithium beperkt – veel beperkter dan de verwachte vraag ernaar. Toch doen lithiumdelvers het momenteel beroerd – qua winst én beurskoers.

Neem Albemarle (ALB), de allergrootste lithiumproducent ter wereld. De beurskoers van dit Amerikaanse concern uit North Carolina kelderde sinds eind juli van zo’n $235 naar een schamele $127 nu.

De stand van zaken bij ’s werelds op één na grootste lithiumdelver, het Chileense SQM (SQM), is al even deprimerend. Ongeveer een jaar geleden stond de koers van Sociedad Quimica y Minera, zoals het bedrijf voluit heet, aan de New York Stock Exchange nog bijna op honderd dollar per aandeel. Op de New Yorkse beurs koerst het nu…

Lees verder bij www.morningstar.nl