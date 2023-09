Beleggen in Afrika: Nigeria is in opkomst

Tijdens Morningstar’s themaweek over emerging markets mag Afrika niet ontbreken. We bekijken hoe Afrikaanse aandelenmarkten hebben gepresteerd en welke landen in opkomst zijn als nieuwe powerhouses.

We beginnen met het land waar we waarschijnlijk het eerst aan denken: Zuid-Afrika. Dat land is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en bovendien populair bij Europese toeristen. Het is lid van het BRICS-verbond en werd ooit beschouwd als ‘de toegangspoort tot sub-Sahara Afrika’. Maar slecht bestuur, corruptie, hoge inflatie en desastreuze storingen in het elektriciteitsnet hebben de economie flink afgeremd. In termen van BBP is het land inmiddels zelfs teruggevallen tot achter Nigeria, dat nu de grootste economie in de regio is volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

“De economie van Zuid-Afrika was al zwak toen de pandemie uitbrak, want het reële BBP groeide in 2019 met slechts 0,3% op jaarbasis. Ook al is de inflatie in Zuid-Afrika minder gestegen dan in veel andere landen,…

Lees verder bij www.morningstar.nl