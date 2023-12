Belasting Besparen? De Top Aftrekbare Kosten voor ZZP’ers!

Leestijd: 12 minuten

De aftrekbare kosten voor zzp’ers zijn belangrijke kosten om bij te houden. Over iedere euro die je namelijk bijhoudt in je boekhoudpakket hoef je geen belasting te betalen. Als beginnende ondernemer is dat lekker omdat je daardoor wellicht helemaal geen belasting hoeft te betalen in de eerste drie jaar (lees hier verder).

Maar ook voor de grotere ondernemers is dat natuurlijk goed. Veel nuttige kosten maken, betekent minder inkomstenbelasting betalen. Hieronder een overzicht van alle kosten die jij als ondernemer mag aftrekken van je winst. Let op dat we het in dit artikel niet hebben over de fiscale aftrekposten, enkel de aftrekbare kosten.