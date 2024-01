Belangrijke rechtszaak voor Ripple op 11 Januari, niet tegen SEC

Op 11 januari staat Ripple een belangrijke rechtszaak te wachten. Deze zaak, aangespannen door een groep XRP-investeerders onder leiding van Vladi Zakinov, is niet gericht tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), maar betreft de beschuldiging dat Ripple XRP heeft verkocht als een niet-geregistreerd effect, in strijd met federale effectenwetten.

De rechtszaak, bekend als Zakinov vs. Ripple, kan verstrekkende gevolgen hebben voor de hele cryptosector. Een eventuele uitspraak in het voordeel van de XRP-investeerders kan een precedent scheppen voor vergelijkbare toekomstige zaken tegen andere cryptobedrijven. De focus van de zitting op 11 januari ligt op het vaststellen van de procedures rondom de kennisgeving aan de betrokken partijen, wat inhoudt dat de rechtbank specifieke procedures zal bepalen die gedurende het proces gevolgd moeten worden.

Ondanks het argument van Ripple dat er onvoldoende grondslag zou zijn om de rechtszaak voort te zetten, heeft de…