Belangrijke informatie The Universe klanten ~ Crypto-Gids

Namens Crypto-gids melden wij dat we aanwezig waren op het The Universe Academy evenement dat afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden. Tijdens dit evenement hebben we aandachtig geluisterd naar de gepresenteerde informatie en de belangrijkste punten verzameld. In dit verslag zullen we de meest essentiële inzichten en aankondigingen van het evenement delen, zodat onze lezers op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen en wijzigingen binnen The Universe. Hieronder de wijzigingen, lees ze zorgvuldig door:

BELANGRIJKST: Universe Trading – Het project wordt afgerond en beëindigd, betaal alsjeblieft de handelsrekeningen uit. Het nieuwe bedrijf zal op/voor 6 november met een nieuwe naam worden geopend. Het is “onwaarschijnlijk” dat er transacties zullen plaatsvinden tot 6 november. In de toekomst zijn er geen BTC-rekeningen meer, geen crypto-stortingen en opnames meer. U meldt zich aan en betaalt rechtstreeks aan GBE (Broker & Liquidity Provider), een Duitse vermogensbeheerder…