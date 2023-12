Belangrijke indicator signaleert zorgwekkende ontwikkeling voor Cardano’s toekomst

Cardano (ADA) is een van de grote winnaars van de afgelopen periode. In slechts 7 dagen tijd wist de cryptomunt met bijna 50% te stijgen. Desondanks identificeerde blockchain analyse platform Santiment een alarmerende trend op basis van on-chain data.

Afname van kleine ADA wallets: Signalen van verminderd vertrouwen

Santiment, bekend om zijn inzichten in de cryptomarkt, onthulde recentelijk op het socialemediaplatform X (voormalig Twitter), een opmerkelijke trend in het bezit van Cardano (ADA). Er is een afname waargenomen in het aantal adressen met kleinere hoeveelheden ADA, variërend tussen 1 en 10 munten. Deze daling bereikte een significant punt op 17 november, met een extreem grote afname van meer dan 98%.

Deze plotselinge vermindering van kleinere wallets kan wijzen op potentiële problemen voor de aanhoudende prijsstijging van de munt. Een belangrijke zorg hierbij is dat deze trend een verlies van vertrouwen onder de kleinere investeerders kan signaleren. Dit…