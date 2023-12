Belangrijke doorbraak: BlackRock en Nasdaq bespreken toekomst van Bitcoin ETF met SEC

Recent hebben BlackRock en Nasdaq een belangrijke vergadering gehouden met de Division of Trading and Markets van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Het doel van deze bijeenkomst was om de aanvraag van BlackRock voor de lancering van een spot Bitcoin ETF uitvoerig te bespreken.

Belangrijke deelnemers doen mee aan de bespreking

In de door de SEC gepubliceerde memo werd onthuld dat de vergadering prominente figuren omvatte zoals Robert Mitchnick, het Hoofd Digitale Assets van BlackRock, en leden van het ETF-team van de vermogensbeheerder.

Aan de zijde van Nasdaq waren Joseph Cusick, de VP en Chief Regulatory Officer, Giang Bui, Hoofd van U.S. Equities en Exchange-Traded Products, en Alison Doyle, Hoofd van ETP Listings, aanwezig.

Namens de SEC namen David Shillman en Eric Juzenas, Associate Directors van de Division of Trading and Markets, deel aan deze belangrijke bijeenkomst.

De discussie ging over het “voorgestelde regelwijziging van…