Bel de modepolitie: Linda de Mol presenteert Miljoenenjacht op Crocs

Linda de Mol is nog herstellende van een zware ingreep. Maar is dat een excuus om ‘s werelds afzichtelijkste schoenen aan te trekken? Een paar vlotte sandalen uit de PC Hooftstraat is ook altijd een optie. Dan hadden Thijs Willekes en Manon Meeuwis van De Modepolitie ook niet aan de beademing gehoeven van pure paniek.

Gisteravond verscheen de televisiekoningin met opgepimpte Crocs in de seizoensopener van Miljoenenjacht. Haar arme hoefjes zijn namelijk nog aan het bijkomen van een botbreuk.

Onkruid wieden

Bijna een miljoen paar ogen zagen gister hoe de presentatrice ietwat strompelend van de showtrap af kwam lopen. Ze werd nauw begeleid door een jongeman. “Jongejongejonge, ik ben zelden zo blij geweest dat ik heelhuids die trap af ben gekomen. Goedenavond allemaal en heel hartelijk welkom bij een gloednieuw seizoen van Miljoenenjacht, dat ik deze keer presenteer op schoeisel waar ik normaal gesproken het onkruid mee wied.”

Beetje gepimpt

Hoe…