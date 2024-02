Bekritiseerde Southgate stipt verschil tussen Henderson en Mainoo aan – Voetbal International

Gareth Southgate was vorige week in de Johan Cruijff Arena getuige van het debuut van Jordan Henderson in het shirt van Ajax. De transfer van de 33-jarige middenvelder voelde voor de bondscoach van Engeland als een opluchting. Maar is dat genoeg voor een plek in de EK-selectie?

Henderson verruilde Al-Ettifaq vorige maand voor Ajax en maakte in de topper tegen PSV zijn debuut. Southgate zag dat met eigen ogen aan en dat leidde tot kritiek in eigen land. In Engeland begreep niet iedereen waarom de bondscoach niet naar een wedstrijd in de Premier League ging kijken, maar naar een duel van een speler die hij toch standaard oproept.

‘Het is makkelijker om over iemand te oordelen die in een Europese competitie speelt’, zei Southgate in de Engelse media over de entree van Henderson in Amsterdam. ‘Ik denk dat Jordan enthousiast is over zijn debuut. Ook nog eens in een topper. De club is heel blij dat hij er is, hij kreeg een hartelijke ontvangst. Ik weet zeker…