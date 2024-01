Bekersensatie Quick Boys neemt 36 supportersbussen mee op bezoek bij AZ

Quick Boys weet zich dinsdagavond gesteund door een enorme schare aan meereizende supporters in de achtste finale van de KNVB Beker. De amateurclub maakt trots bekend dat liefst 36 supportersbussen meereizen voor de uitwedstrijd bij AZ.

De amateurclub, die momenteel derde staat in de Betnation Divisie, het derde niveau in Nederland, ontpopte zich eerder dit seizoen al tot reuzendoder in het bekertoernooi. Eind oktober was de club op het eigen sportpark Nieuw Zuid met 1-0 te sterk voor NAC Breda. Een treffer van Nick Broekhuizen in de eerste helft bleek voldoende om de Keuken Kampioen Divisie-club uit te schakelen. In de tweede ronde werd vervolgens afgerekend met De Graafschap. Op 19 december groeide Sem van Duijn uit tot de held van de avond door beide treffers in de met 2-0 gewonnen wedstrijd voor zijn rekening te nemen.



Op de 19-jarige Van Duijn is ook dinsdagavond de hoop weer gevestigd. De jonge aanvaller wordt her en der voorzichtig…