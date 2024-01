Bekentenissen van een analist: mijn 5 beleggingsfouten

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat ik als ervaren aandelenanalist ook al jarenlang aandelenbelegger ben. Maar ondanks mijn ervaring ben ik verre van perfect. Ik heb behoorlijk wat beleggingsfouten gemaakt. Sommige daarvan komen zelfs vaker voor.

Daarom lijkt het me nuttig voor u als beleggers en lezers van Morningstar om de beleggingsregels te schetsen die ik het vaakst overtreed. Het doel is niet louter zelfkastijding. Het is hopelijk een geheugensteuntje dat perfect niet de vijand van goed genoeg hoeft te zijn. Beginnen aan het beleggingstraject met als doel om te blijven leren en verbeteren is vaak de beste strategie voor beleggingssucces op de lange termijn.

Dit zijn de vijf vaakst voorkomende beleggingszonden waaraan ik me schuldig maak:

Ik heb te veel belegd in aandelen

Mijn beleggingsportefeuille bestaat uit mijn pensioensparen en een aparte beleggingsrekening voor aandelen. Als ik dat bij elkaar optel, bestaat mijn geïnvesteerde kapitaal uit 82% aandelen en 18%…

