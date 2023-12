Bekendeburen heeft voor weinig geld dit leuke klushuis in Spanje te koop. Zie foto’s

Pak deze kans; voor nog geen 2 ton euro eindelijk richting het goede leven en weg van de onveiligheid, de dagelijkse files en het slechte klimaat. Op naar de zon..

VRAAGPRIJS; 165.000 EURO K.K.

Wekelijks krijgen we vragen of er niet te ver van de kust nog vrijstaande huizen te koop staan voor zo’n 150.000 euro. Het antwoord is ja en nee. Ja, ze staan er nog steeds. Nee: zie ze maar te vinden.

KLUSWONING

Wel, hier is er toch weer een. Een vrijstaande woning van zo’n 80 m2 met 3 slaapkamers en 2 badkamers op een grondstuk van 702 m2. Volgens het kadaster. Zeer gunstig in het groen gelegen aan een prima weg om de hoek van het heerlijke Jalon, maar…. het is een doe-het-zelver huis.

Geen grote klussen, je moet vooral handig zijn met een schroevendraaier, zaag, kit, een pot cement en bovenal een kwast cq roller en grote potten verf. Vergeet de ladder niet!



Slimmerds nodigen al hun kennissen uit om gratis te komen logeren, maar dan moeten ze wel…