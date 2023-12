Bekende XRP advocaat reageert fel op kritiek ex-SEC voorzitter

De langdurige juridische strijd van Ripple tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is nog steeds aan de gang. In afwachting van nieuwe ontwikkelingen in deze zaak, heeft de bekende pro-XRP advocaat John Deaton recentelijk zijn ongenoegen geuit over de SEC, met speciale aandacht voor de voormalige voorzitter Jay Clayton.

Een strijd om feiten in de Ripple-SEC zaak

Deaton beschuldigt Clayton van het vertekenen van feiten, vooral met betrekking tot de Ripple-zaak. Clayton had kritiek geuit op de beslissing van rechter Analisa Torres over de verkoop van XRP, en wees daarbij op andere zaken waar de SEC zegevierde, zoals tegen het blockchain content distributieplatform LBRY.

In complexe juridische zaken zoals deze is de nauwkeurigheid van argumenten van essentieel belang. Verkeerde vergelijkingen kunnen leiden tot verwarring over relevante wetgeving en de interpretatie ervan. Deaton weerlegde Clayton’s opmerkingen door te benadrukken dat de rechtszaak van…