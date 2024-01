Bekende Baywatch-actrice Nicole Eggert heeft borstkanker

Baywatch-actrice Nicole Eggert heeft borstkanker. De 51-jarige actrice dacht in eerste instantie dat de klachten te maken hadden met de menopauze, zo vertelt ze aan het tijdschrift People. Eggert speelde van 1992 tot 1994 de rol van Summer in de serie Baywatch.

Chemotherapie en bestraling

“Het klopte heel erg en deed vreselijke pijn”, vertelt de actrice. “Ik ben meteen naar het ziekenhuis gegaan en zij zei dat ik er meteen naar moest laten kijken.” De diagnose borstkanker werd vrij snel gesteld, maar Eggert weet nog niet of de kanker is uitgezaaid. Ook is nog niet bekend of de actrice voor of na een operatie begint aan chemotherapie en bestraling.

Dochter Nicole Eggert

Eggert maakt zich vooral zorgen om haar 12-jarige dochter Keegan. “Ik heb een 12-jarige thuis en ik ben de enige die voor haar zorgt. Ik heb geen familie, ik heb niks”, aldus de actrice. “Het is heel heftig allemaal.”