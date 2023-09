Bekende actrice uit GTST overleden

De Nederlandse acteerwereld is in rouw na het overlijden van Chrisje Comvalius, bekend van haar rol als Dorothea Grantsaan in de populaire soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST).

Gulle liefde

Ze overleed op 75-jarige leeftijd na een langdurige ziekte, zo heeft haar familie bekendgemaakt. “Een prachtmens is van ons heengegaan,” deelde de familie op de rouwkaart. “Een bron van grote inspiratie en gulle liefde. Vredig is zij omringd door haar dierbaren ingeslapen.”

Alzheimer

Comvalius was actief als actrice van 1998 tot 2022 en werd in 2020 gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer. Ze kampte ook met hartfalen. Actrice Jasmine Sendar staat op Instagram stil bij haar overlijden. “Rust in vrede en kracht, dushi!” schrijft ze. “Je was een bijzonder mens.”

Nieuw seizoen GTST

Het nieuws van Chrisje’s overlijden komt vlak voor de start van het 34e seizoen. Goede Tijden, Slechte Tijden sloot het vorige seizoen af met een catastrofale…