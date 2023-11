Beiersdorf | Koersdoelverhogingen en -verlagingen

Beiersdorf (koers 26 oktober: €121,50) gaf tijdens de recente trading update aan dat over de eerste negen maanden van dit jaar de omzet op jaarbasis met 7,8% is toegenomen tot €7,3 mrd, waarbij de organische omzetgroei 11,2% bedroeg. Alleen bij luxemerk La Prairie was er een omzetdaling, maar Beiersdorf verwacht dat er op middellange termijn sprake zal zijn van winstherstel.



Het Duitse cosmeticaconcern heeft verder zijn omzetverwachting voor heel 2023 verhoogd en rekent op een lage dubbelcijferige organische omzetgroei. Het bedrijf houdt vast aan de raming dat de ebit met vijftig basispunten verbetert.

Jefferies stelt vast dat Beiersdorf wederom een solide kwartaal achter de rug heeft. Vanwege negatieve wisselkoerseffecten hebben de analisten wel hun winstverwachtingen voor 2023 en 2024…