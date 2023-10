Been oefeningen: 5 workouts voor supersterke benen

Om sneller te worden met hardlopen en blessures voor te zijn, is het voor elke hardloper aan te raden om aan krachttraining te doen. Maar geen zorgen. Hiervoor hoef je niet gelijk het krachthonk van de sportschool in. Met deze spierversterkende been oefeningen – die je gewoon thuis kan doen – heb je in no-time supersterke benen voor al je hardlooptrainingen.

En we nemen ook je billen mee! Onmisbaar voor een goede hardloper. Je grootste bilspier zorgt voor voldoende stabiliteit in de bekken en heupen tijdens het hardlopen. Dus wacht niet langer, kies een leuke oefening en trainen maar.

1. Lunges

De lunge is één van de beste been oefeningen, al je spieren worden aan het werk gezet. Lunges zijn vooral geschikt om je bovenbeenspieren (quadriceps) sterker te maken. Daarbij zorgen ze voor het versterken van je hamstrings en billen.

Zo doe je de lunge: