BEELDEN: Thierry Baudet zegt iets wat hij eigenlijk helemáál niet mag zeggen

In de aanloop naar de verkiezingen probeert ook Thierry Baudet nog wat zieltjes te winnen. Omdat hij zijn doelgroep echt in zijn kracht wil zetten, richtte hij op woensdagavond een Minecraft-server op met Kamerlid Freek Jansen. Tijdens deze livestream konden kijkers de twee FVD’ers vragen stellen. Op één vraag geeft Thierry een antwoord dat het daglicht niet kan verdragen.

Thierry fixbeer

Waar andere partijleiders druk zijn met flyeren en debatteren, maakt Thierry Baudet voornamelijk TikToks, gaat hij paardrijden met Andy van der Meijden of speelt hij virtuele spelletjes. Het lijkt erop dat de beste man zich grotendeels op basisschoolkinderen richt, maar hij vergeet hierbij een cruciaal detail: onder de achttien heb je geen stemrecht.

De chat in de livestream van woensdagavond doet vermoeden dat er geen adolescent aanwezig is. Dit blijkt uit reacties als: “Thierry hou je van kont of van t*eten???”, “Thierry fixbeer!!!” en “Wanneer komt er een FVD…