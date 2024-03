Rico Verhoeven was in de finale van de Glory Grand Prix op weg naar de overwinning, totdat de 28-jarige Levi Rigters een spinning back fist uit de hoge hoed toverde en de kampioen naar het canvas stuurde.

Bekijk de beelden hieronder:



Rico won de wedstrijd uiteindelijk nog op TKO en gaat met de beker alsook 500.000 euro prijzengeld naar huis. “On to the next one”, aldus Verhoeven, die voorlopig nog niet aan stoppen denkt.