Beelden rellende Eritreeërs gaan viraal: ‘Waarom doen ze dit niet in hun eigen land?’

Er is landelijk enorme ontsteltenis over de geweldpleging en de vernieling die gister is aangericht door de Eritrese gemeenschap in Den Haag. Gisteravond zijn er zeker vier agenten gewond geraakt en meerdere politiewagens in rook opgegaan tijdens grootschalige rellen in het centrum. Burgemeester Van Zanen noemt het geweld van de relschoppers tegen de politie ‘afschuwelijk’.

Confrontatie

Een bijeenkomst van een groep Eritreeërs in het partycentrum Opera in Den Haag is onderbroken door jongeren van de Eritrese organisatie ‘Brigade Nhamedu’. De jongeren zochten begin van de avond de confrontatie met hun landgenoten. De gemoederen tussen de twee groepen liepen zo hoog op dat er rellen ontstonden. Ondertussen zaten honderden bezoekers van een ander feest in het zalencentrum nog altijd binnen. Volgens omstanders zou het gaan om een bruiloftsfeest. De feestgangers die nog binnen zaten in het zalencentrum zijn rond 22.00 uur onder…