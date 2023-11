BEELDEN: Psychoboomsma wil de nek van z’n volgers breken

Het is code rood in Abcoude. De lokale autoriteiten adviseren om binnen te blijven en mensen met skippyballen ten alle tijden te omzeilen. In tussentijd proberen ze grip te krijgen op lifestylegoeroe Arie Boomsma, die op maandagochtend zijn volgers heeft geadviseerd hun levens op het spel te zetten omdat dat “best leuk is om eens te doen!”

Arie mag voortaan zijn pammetjes slikken vóórdat hij inlogt op Instagram. Daar plaatst hij op maandagochtend een bloedlinke video en schrijft: “Meestal moet je de dingen niet moeilijker maken dan ze zijn, maar soms is dat tóch best leuk om eens te doen!” Nee jochie, gewoon even een holotropische ademhalingsoefening doen. Alles komt goed.

Maandagritueel

Boomsma heeft een vast ritueel. Elke maandag plaatst hij een video op zijn Instagram waarin een malloot een kunstje doet dat hij nauwelijks kan navertellen. “Een nieuwe week vol mogelijkheden,” schrijft hij daarbij. Met de adviezen van Arie kan dit zomaar je…