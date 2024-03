BEELDEN: Professioneel darter verliest potje en klapt zijn tegenstander voor zijn muil

Darter Adam Smith-Neale is geschorst door de Darts Regulation Authority nadat een bizar filmpje opdook. Op de beelden is te zien hoe hij een tegenstander mept na zijn nederlaag tijdens een lokaal dartspartijtje.

Of je nu afgaat tijdens het WK darten of gewoon tijdens een gezellig potje in de lokale kroeg, voor Smith-Neale is het om het even. De dertigjarige Engelsnaam, die de bijnaam Big Dog draagt, verloor al zijn zelfbeheersing nadat hij een vriendschappelijk wedstrijdje verloor. Hij trakteerde zijn opponent op een oorveeg en is nu geschorst bij de DRA.

Bekijk de absurde beelden hieronder: