BEELDEN: Peter Gillis vraagt Wendy van Hout ten huwelijk

Het lijkt erop dat Wendy van Hout, de huidige vriendin van campingproleet Peter Gillis, een bom heeft gedropt op Instagram. In een Instagram Stories post ze een filmpje vanuit een bubbelbad. Daarin showt ze haar getattoeëerde tengel, ínclusief een knoeperd van een steen aan haar vinger!

Mevrouw Gillis

Wendy van Hout is de 39-jarige geluksvogel die nu elke ochtend naast Petertje mag wakkerworden. Deze Eindhovense schone leefde eerder een bestaan als kermisexploitante en startte later haar eigen webshop. Ze is inmiddels ingetrokken bij de SBS6-ster en post dagelijks beelden van haar geliefde kaalkop en zijn gigantische miljoenenvilla op sociale media. De meid lijkt het reuze naar haar zin te hebben met het fortuin dat haar vent heeft opgebouwd. Ook haar rol als kersverse BN’er bevalt haar prima, nu ze elke dinsdag te zien is in Massa is Kassa. Scoop over Nicolleke, hier is mevrouw van Hout! Of… mevrouw Gillis?

Verlovingsring

…