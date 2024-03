Beelden: Gordon heeft een potje staan tongen met Sylvie Meis

Het lijkt erop dat Gordon ons weer iets smeuïgs te vertellen heeft. Deze keer neemt hij ons mee naar niemand minder dan Elton John’s Oscar-feestje in Los Angeles. De zanger beweert namelijk dat hij en Sylvie Meis, beide stralend in hun feestkledij, elkaar niet alleen vonden voor een gezellig babbeltje. Nee, het duo heeft de definitie van een wilde nacht opnieuw vormgegeven door samen te tongzoenen.

Gordon beschrijft het feestje van Elton John als ‘fantastisch’. Maar het hoogtepunt van de avond was blijkbaar zijn intieme moment met Meis. Stel je voor, tussen de glinsterende sterren en de glamour van Hollywood, vinden twee Nederlandse celebs elkaar voor een moment van passie. Gordon laat er geen gras over groeien: volgens hem was het meer dan zomaar een zoen. Er kwam namelijk een tong bij kijken.

Bekijk hieronder het fragment bij Radio 538 (via Shownieuws):