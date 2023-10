Beelden: Caroline van der Plas verdeelt kiezers met dubieuze rol in kinderfilm

Natuurlijk proberen politici overal een wit voetje te halen, zelfs in een kinderfilm. Caroline van der Plas zit namelijk in een film over Sinterklaas!

Caroline van der Plas heeft belangrijke rol in een kinderfilm

Je zou denken dat de politica veel drukker moet zijn met campagne voeren. Maar toch heeft Caroline van der Plas ruimte weten te maken in haar drukke schema om mee te doen aan de opnames van een echte Sinterklaasfilm. En dat is natuurlijk wel weer grappig. Caroline speelt een boerin die moet helpen om Sinterklaas van A naar B te krijgen. Een rol die haar natuurlijk op het lijf is geschreven. De bioscoopfilm De Grote Sinterklaasfilm en de strijd om pakjesavond is eindelijk in première gegaan en dus kunnen kinderen en hun ouders de komende maanden genieten van dit leuke verhaal. Een klein beetje propaganda is het wel, want over tien jaar, wanneer al die kinderen oud genoeg zijn om te stemmen, zullen ze Caroline nog herkennen als die leuke vrouw die 5 December redde. Voor…