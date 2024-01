Beeld: dít is de bloedhete schoonmoeder van Max Verstappen

Max Verstappen is met zijn neusje recht in de boter gevallen. Niet alleen heeft hij een Braziliaans model weten te strikken, hij kreeg er gratis en voor niks een appetijtelijke schoonmoeder bij cadeau. De meesten zijn bekend met de schoonvader van Max: Nelson Piquet, een drievoudig wereldkampioen formule 1. Erg indrukwekkend allemaal, maar laten we het effe over moeders hebben.

De ouders van Kelly Piquet zijn al geruime tijd niet meer bij elkaar. Dat betekent dat moeder Sylvia waarschijnlijk weer op de markt is. En dat is goed nieuws voor de liefhebber, want op foto’s van moeder en dochter samen blijkt dat ze prima door kunnen voor zusters.

Koppeltje

Vanaf 2020 vormen Max Verstappen een koppel met Kelly Piquet. Mogelijk liep hij haar tegen het mokerhete lijf op het circuit, aangezien Kelly zelf uit een prestigieuze racefamilie komt. Niet alleen haar vader is als drievoudig wereldkampioen een grote naam in de…