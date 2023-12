Bedrijvigheid Nederlandse industrie blijft krimpen

Leestijd: < 1 minuut

De bedrijvigheid van de Nederlandse industrie is in november opnieuw gekrompen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De aanhoudende dalingen van zowel de productieomvang als het aantal nieuwe orders zorgden volgens de organisatie voor een forse achteruitgang in de sector. Het is de vijftiende maand op rij met krimp.

De zogeheten inkoopmanagersindex van Nevi kwam voor november uit op een stand van 44,9. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. De verslechtering was wel iets minder sterk dan in oktober, toen het cijfer 43,8 was.

De productiedaling was de kleinste sinds augustus dit jaar, maar bleef aanzienlijk. De zwakke klantenvraag was in november opnieuw een belangrijke reden voor de verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie. Ook daalde het bedrijfsvertrouwen verder tot onder het historisch gemiddelde en verkleinden de bedrijven zowel de voorraden van afgewerkte producten…