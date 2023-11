Bedrijvigheid industrie Nederland krimpt opnieuw

Leestijd: < 1 minuut

De Nederlandse industrie heeft in oktober wederom te maken gehad met krimp. Dit is al de veertiende opeenvolgende maand, volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De krimp wordt vooral veroorzaakt door een daling in productie en een afname van nieuwe orders.

Kernpunten uit het rapport

De inkoopmanagersindex voor oktober was 43,8, wat onder de groei-grens van 50 ligt.

De daling in productie was de grootste sinds mei 2020.

Bedrijven gaven aan dat de verminderde productieomvang te wijten was aan de voorzichtigheid van klanten.

Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO, legt uit dat inkoopmanagers hun activiteiten verder hebben verminderd. Er zijn namelijk nog steeds overtollige voorraden aanwezig, die afgebouwd moeten worden. Bovendien is er, door de afnemende vraag, minder materiaal nodig. Factoren zoals de opgebouwde overtollige voorraden tijdens de pandemie, de vertragende economische groei en de gestegen…