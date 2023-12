Bedrijfsobligaties | Weer dik in de plus

Sinds de laatste update begin november zijn de koersen van bedrijfsobligaties weer sterk opgelopen. In oktober 2022 selecteerde ik acht koopwaardige Europese bedrijfsobligaties. Vorig jaar september kwamen daar twee kooptips bij: die van E.ON en Continental. Inclusief de couponuitkeringen staat het tiental op een totaalrendement van 10,1%. In zes weken tijd is het rendement met 8%-punt opgelopen, ongekend voor de obligatiemarkt. De enorme rally is te danken aan de snel dalende inflatie en toenemende kans dat de centrale banken volgend jaar de beleidsrente weer gaan verlagen. Hierdoor is de Amerikaanse tienjaarsrente gedaald van 5 naar 3,9% op het moment van schrijven. De Duitse evenknie…