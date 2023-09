Een Bedrijf Beginnen, Waar Let je dan Op? 10 Beste Tips

Als je voor het eerst een nieuw bedrijf begint, moet je elke gelegenheid aangrijpen om je nieuwe onderneming de beste kans op succes te geven.

De beste manier om een bedrijf te starten is om passie te hebben voor je project, vrienden en klanten te hebben voor je bedrijf en te beginnen, terwijl je nog een andere baan hebt.

Je moet een ondernemingsplan schrijven dat is gebaseerd op gedegen onderzoek om je visie te verduidelijken en investeerders aan te trekken. Als je van tevoren extra moeite doet voor de juridische en fiscale aspecten, kan dat je later kopzorgen besparen.

Gebruik deze beste zakelijke tips en adviezen om je bedrijf te helpen slagen.

1. Doe je onderzoek

Je zult veel onderzoek doen als je een ondernemingsplan schrijft, maar dat is nog maar het begin. Als je een bedrijf begint, moet je een expert worden op het gebied van je branche, producten en diensten. Het is een goed idee om je aan te sluiten bij branche- of beroepsverenigingen voordat je met je bedrijf begint.

2. Doe het niet alleen

Je hebt een ondersteunend systeem nodig terwijl je een bedrijf start (en daarna). Een familielid of vriend die je op ideeën kan brengen en die welwillend luistert naar de laatste crisis bij het opstarten van een bedrijf is van onschatbare waarde. Nog beter is het om een mentor te zoeken. Als je een bedrijf begint, is ervaren begeleiding de beste ondersteuning van allemaal.

3. Regel de juridische en fiscale zaken meteen goed

Het is veel moeilijker en duurder om achteraf een puinhoop op te ruimen. Dus verdiep je in zowel de kleine als grote zaken. Moet je bedrijf geregistreerd worden? Moet je een zakelijke rekening openen? Moet je een werknemersverzekering hebben of loonbelasting betalen? Welke invloed heeft de bedrijfsvorm die je kiest op je inkomstenbelasting? Wat zijn je fiscale voordelen bij het aanschaffen van diensten voor je bedrijf zoals bijvoorbeeld glasvezel zakelijk internet?

Leer wat je wettelijke en fiscale verantwoordelijkheden zijn voordat je met je bedrijf begint en ga dienovereenkomstig te werk.

4. Begin terwijl je nog in dienst bent

Hoe lang kunnen de meeste mensen zonder geld? Niet lang. En het kan lang duren voordat je nieuwe bedrijf winst maakt. In loondienst zijn terwijl je een bedrijf start, betekent geld in je zak terwijl je het opstartproces doorloopt.

5. Wees professioneel

Alles aan jou en de manier waarop je zaken doet, moet mensen laten weten dat je een professional bent die een serieus bedrijf runt. Dat betekent dat je alle benodigdheden moet hebben, zoals professionele visitekaartjes, een zakelijke telefoon en een zakelijk e-mailadres, en dat je mensen op een professionele, beleefde manier moet behandelen.

6. Wees gepassioneerd

Je hoeft niet te houden van waar je bedrijf ook over gaat (en dat zou je waarschijnlijk ook niet moeten doen), maar je moet er wel enthousiast over zijn. Je gaat veel tijd en energie steken in het opstarten van een bedrijf en het uitbouwen tot een succesvolle onderneming, dus het is echt belangrijk dat je echt geniet van wat je doet, of het nu gaat om het organiseren van evenementen, een pottenwinkel openen of het geven van financieel advies.

7. Zorg dat je klanten hebt

Wacht niet tot je officieel met je bedrijf bent begonnen om deze te vinden, want zonder hen kan je bedrijf niet overleven. Ga netwerken. Leg contacten. Verkoop of geef zelfs je producten of diensten weg. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met marketing.

8. Zoek professionele hulp

Het feit dat je een bedrijf begint betekent niet dat je overal een expert in moet zijn. Als je geen accountant of boekhouder bent, huur er dan een in. Als je een contract moet opstellen en je bent geen advocaat, huur er dan een in. Je zult op de lange termijn meer tijd en mogelijk geld verspillen door te proberen dingen zelf te doen waarvoor je niet gekwalificeerd bent.

9. Zorg dat het geld geregeld is

Spaar als het moet. Benader potentiële investeerders en kredietverstrekkers. Bedenk je financiële noodplan. Verwacht niet dat je een bedrijf start en vervolgens een bank binnenloopt en geld krijgt. Traditionele kredietverstrekkers houden niet van nieuwe ideeën en niet van bedrijven zonder bewezen staat van dienst.

10. Schrijf een ondernemingsplan

De belangrijkste reden om eerst een ondernemingsplan te maken als je overweegt een bedrijf te starten, is dat het je kan helpen voorkomen dat je tijd en geld steekt in het starten van een bedrijf dat niet zal slagen.