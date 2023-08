bedrijf achter ChatGPT nadert jaaromzet 1 miljard

Leestijd: < 1 minuten

OpenAI ligt op koers om een jaarlijkse omzet van 1 miljard dollar te behalen, nu steeds meer bedrijven gebruikmaken van de chatbot ChatGPT van het bedrijf. ChatGPT gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om onder meer logisch klinkende teksten te schrijven.

De startup, die wordt gesteund door softwareconcern Microsoft, heeft maandelijks ongeveer 80 miljoen dollar aan inkomsten, verklaarde een anonieme bron tegen persbureau Bloomberg. Ook zou OpenAI in 2022 een verlies van ongeveer 540 miljoen dollar hebben geleden door de ontwikkeling van GPT-4 en ChatGPT.

OpenAI wordt beschouwd als een van de voorlopers op het gebied van generatieve AI, waarmee met een paar eenvoudige gebruikersopdrachten video’s, foto’s en teksten kunnen worden gemaakt. Sinds de introductie van zijn chatbot in november heeft OpenAI samengewerkt met bedrijven om de technologie in hun producten te integreren. Microsoft bouwde dat systeem in zijn zoekmachine Bing. Google kwam…