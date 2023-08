Bedien grote smartphones makkelijker met één hand

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Smartphones zijn in 2023 over het algemeen toch wel erg groot. Je hebt gemiddeld al gauw een scherm van meer dan 6 inch in je broekzak. Dat is erg handig als je bijvoorbeeld video’s wil bekijken of wil gamen, maar het zorgt er wel voor dat je bij veel taken twee handen nodig hebt om overal op het scherm bij te kunnen, of misschien toch niet?

Het kan soms erg handig zijn om je telefoon maar met één hand te hoeven bedienen; bijvoorbeeld wanneer je al iets in je andere hand hebt of wanneer het buiten koud is en je liever in ieder geval een van je handen warm wil houden. Dat kan toch redelijk lastig zijn als je een vrij grote telefoon hebt, maar er is een oplossing voor. In Android én iOS zijn er opties voor bediening met één hand. De oplossingen zijn niet per se precies hetzelfde, maar ze kunnen allebei toch mooi van pas…