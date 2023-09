BCH Blijft Dalen – Investeerders Stappen Over op Dit Alternatief

Afbeelding door Kanchanara / Unsplash

Bitcoin Cash (BCH) bevindt zich al in een neerwaartse trend sinds zijn korte rally in augustus.

Na een stijging van 18% op 29 augustus is BCH niet meer in staat geweest om in zijn ritme te komen en is het gezakt tot onder belangrijke EMAs richting zijn oude niveau van 17 augustus.

BCH Koers Verwachting en Technische Analyse

Bron: TradingView / BCHUSDT

BCH’s 20-daagse EMA bevindt zich op dit moment rond de $199,5, een stuk hoger dan de huidige koers waarde van $191,8. Daarnaast zijn de 50-daagse en de 100-daagse EMAs, met $207,7 en $199, ook een stuk meer waard dan de huidige koers waarde. Deze niveaus dienen nu als dynamische weerstandsniveaus.

Doordat de huidige koers zich ver onder deze belangrijke EMAs bevindt is er duidelijk sprake van een bearish momentum voor deze crypto. Het feit dat de 20-daagse en 50-daagse mogelijk gaan kruisen met de 100-daagse EMA…