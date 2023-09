B&B Vol Liefde-Marian gevlucht uit Portugal na ontvangen doodsbedreigingen

Marian, bekend van datingshow B&B Vol Liefde, durft naar eigen zeggen haar Portugese paleisje niet meer te betreden. De glamourgirl zou namelijk worden bedreigd door een oud-werknemer en zelfs doodswensen van hem ontvangen. Aan RTL Boulevard vertelt ze haar verhaal.

Kees van de Spek

Marian laat op Instagram weten dat haar makelaarskantoor te koop komt te staan. Wat precies de reden is laat ze in het midden, maar het lijkt niet geheel uit vrije wil. “Hierbij wil ik graag enige duidelijkheid geven over de vele vragen die ik krijg. Op de eerste plaats heb ik voor de verkoop hiervoor niet aan het programma van BenB meegedaan. Dat ik hiervoor gekozen heb heeft totaal andere redenen. Graag zou ik hierover nog eens een boekje over open willen doen. Kees van de Spek zou hierover nog een avondvullend programma kunnen maken.” Ok√©, er is duidelijk stront aan de knikker bij de gebronsde zakenpoes.

120.000 euro weggesluisd

Aan RTL Boulevard vertelt Marian dat…