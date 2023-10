B&B-Suus heeft zich lelijk vergist in werken bij Debbie en Paul: “Iets heel anders verwacht”

Suus, de enthousiasteling die in B&B Vol Liefde naar Zweden vertrok voor mestschepper Bram, werkt inmiddels al een tijdje in het vertrek van Debbie en Paul. De meid dacht lekker wat te kunnen aanrommelen in Spanje, maar wordt tot haar grote verbazing gewoon volledig afgemat. “Je moet onwijs hard werken.”

In gesprek met RTL Boulevard onthult Suus dat ze het helpen in de B&B van Debbie en Paulus lichtelijk had onderschat. “Het is echt heel druk maar wel onwijs gezellig,” vertelt de goedlachse avonturier.

Constant volgeboekt

De realiteit slaat haar flink om de oren. Bivakkeren bij Debbie betekent niet onbeperkt sangria slobberen en af en toe een elektrische grasmaaier berijden. “Ik had er wel iets anders over nagedacht. Ik verzorg het ontbijt, de lunch en het diner hier. Ik werk zes dagen in de week. Het zit gewoon constant volgeboekt.”

Compleet afgepeigerd

Hoewel Suus compleet is afgepeigerd, laat ze zich vooralsnog niet uit het veld slaan. “Ik…