B&B-Leendert gaat tantradansen op podium bij Televizier-Ring (video)

Leendert, die ouwe snoeperd uit B&B Vol Liefde, wil dat zijn volgers op het programma stemmen bij de Gouden Televizier-Ring. Gelukkig snapt hij dat daar een prestatie tegenover moet staan. Hij belooft daarom een tantra-choreografie op te voeren met Anne, mochten ze winnen. Don’t threaten us with a good time, Leendert!

Op Instagram plaatst hij een oproep. Het is duidelijk dat de bink niet gewend is aan het leven als influencer. Het filmpje geeft namelijk enorme ‘ik ben gegijzeld en moet dit voorlezen omdat er een pistool op me gericht wordt’-vibes.

‘Ik heb een probleempje’

“Hoi lieve mensen, dit is Leendert van B&B Vol Liefde. Ik heb een klein probleempje. Anne, met die mooie vlechten, die wil mij uitnodigen voor een tantradansje op het podium als wij de Telivizier-Ring winnen,” spreekt hij zijn volgers toe. Je ziet de pijn in zijn ogen. “En ja, of ik dat nu echt wel wil…tja…stem op ons.”

Er straalt weinig enthousiasme vanaf. Maar goed,…