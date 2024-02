Bayern veroordeelt racistische beledigingen richting Dayot Upamecano – Voetbal International

Dayot Upamecano heeft na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen zijn ploeg Bayern München en Lazio te maken gekregen met racistische berichten aan zijn adres, verstuurd via sociale media. Bayern veroordeelt de berichten in een statement.

Kort na het laatste fluitsignaal nam Bayern in een korte verklaring nadrukkelijk afstand van individuen die zich voor fans van de club uitgeven, maar het toch nodig achten om de Franse verdediger met allerlei walgelijke berichten te bestoken. ‘De racistische reacties op sociale media richting Dayot Upamecano verdienen absoluut onze afschuw. Bayern veroordeelt die in de scherpst mogelijke bewoordingen. Wie zulke reacties schrijft, is geen fan van onze vereniging. Wij staan achter je, Upa!’