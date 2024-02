Bayern München-trainer Thomas Tuchel komt met ander verhaal dan Matthijs de Ligt

De situatie van bij Bayern München lijkt er niet beter op te worden. De centrumverdediger had vorig seizoen nog een belangrijk aandeel in het kampioenschap, maar komt er in de huidige jaargang een stuk minder aan te pas. Thomas Tuchel passeerde De Ligt in de topper tegen Bayer Leverkusen. Volgens de Nederlander zelf was hij ‘gewoon’ fit genoeg om te spelen, maar de Duitse manager laat drie dagen later iets anders horen.

Bayern telde in de zomer van 2022 bijna zeventig miljoen euro neer voor de komst van De Ligt. De voormalig verdediger van Ajax en Juventus kon tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland nog rekenen op een basisplaats, maar moet deze jaargang opvallend vaak genoegen nemen met een reserverol. De Ligt stond weliswaar al een aantal keer aan de kant met een blessure, maar is sinds de start van de tweede seizoenshelft fit. Hij maakte in de eerste vijf competitieduels na de winterstop ‘gewoon’ vanaf het begin zijn opwachting, maar werd voor het uitduel met…