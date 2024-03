Bayern München schakelt ploeg Van Persie uit in Youth League

Feyenoord Onder 19 is woensdagmiddag uitgeschakeld in de achtste finale van de UEFA Youth League. De ploeg van trainer Robin van Persie stond halverwege met 3-0 achter op bezoek bij Bayern München, kwam in de tweede helft knap terug tot 3-2 maar had vervolgens niet genoeg in huis om ook nog een gelijkmaker te kunnen forceren.

Gisteren (dinsdag) was met titelverdediger AZ de eerste Nederlandse deelnemer al gesneuveld in het prestigieuze Europese toernooi. De Alkmaarders bogen in Wijdewormer na strafschoppen het hoofd voor FC Porto, waardoor de Nederlandse hoop op succes in de Youth League volledig op Feyenoord gevestigd was.



Artikel gaat verder onder video



De Bayern-talenten liepen voor rust echter hard weg bij de Rotterdammers. Na twintig minuten schoot centrale verdediger Benedikt Wimmer uit een hoekschop de 1-0 tegen de touwen. Een kleine tien minuten later verdubbelde Javier Fernandez de Duitse voorsprong, waarna aanvaller Emirhan Demircan vlak voor rust zelfs de…