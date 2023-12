Bayern-baas ‘meer dan geïrriteerd’ na opzienbarend interview – Voetbal International

Ralph-Uwe Schaffert, de vicevoorzitter van de Duitse voetbalbond DFB, heeft met een gepeperd interview voor veel ophef gezorgd in voetbalminnend Duitsland. Nu voelt ook de algemeen directeur van Bayern München, Jan-Christian Dreesen, zich genoodzaakt om te reageren.

Dat zal er alles mee te maken hebben dat Schaffert in gesprek met de Hannoversche Zeitung nogal kritisch uitliet over Joshua Kimmich, één van de sterkhouders van Bayern en de nationale ploeg. De technisch directeur van de DFB, Rudi Völler, reageerde al op Schafferts uitspraken in een poging om het door zijn collega veroorzaakte brandje te blussen. Dat lijkt nog niet te lukken.