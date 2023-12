Bayer | Goed voorbeeld van slecht beleid

Bill Anderson heeft bepaald geen vliegende start gemaakt bij Bayer. De Amerikaan begon op 1 juni als topman van het Duitse concern en heeft sinds zijn aantreden de koers met liefst 40% zien dalen. De meest recente koersklap volgde op een tegenvaller in de pijplijn van nieuwe medicijnen. In een interview met de Financial Times begin deze week noemde Anderson deze pijplijn ‘aan de magere kant ten opzichte van de patentverliezen in de komende jaren’. De nieuwe topman rekende op weinig subtiele wijze af met het beleid van zijn voorgangers. ‘Ik kan wat acht of tien jaar geleden gebeurde niet repareren’, verklaarde hij.



Anderson is wel tevreden met de veranderingen die Bayer vanaf 2018 heeft doorgevoerd in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Een proces…