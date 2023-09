‘Batterijrevolutie: Europa’s volgende energiecrisis?’ – CashCow.nl

Zowel de batterij- als de batterijrecyclingmarkt en de bijbehorende waardeketen bieden interessante beleggingskansen voor de toekomst. Europa loopt ver achter als het gaat om relevante grondstoffen en technologieën. De Visie van Adrian Daniel, Portfolio Manager bij Mainfirst.

De wereld moet fundamenteel veranderen om de uitstoot van broeikasgassen snel en blijvend terug te dringen. De energie- en industriële sectoren zijn enorm belangrijk omdat zij verantwoordelijk zijn voor ongeveer een kwart van deze uitstoot. De alternatieven voor fossiele brandstoffen zijn kernenergie en waterkracht, maar ook hernieuwbare energiebronnen. Het grootste probleem met deze laatste is dat ze niet altijd beschikbaar zijn. Het is niet constant zonnig of winderig, dus zonder opslagcapaciteit is het niet mogelijk om 24/7 een constante stroomtoevoer te genereren. Dit is waar batterijen om de hoek komen kijken.

De evolutie van de moderne batterij heeft een lange weg afgelegd sinds Alessandro Volta in 1800…