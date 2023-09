Bas Muijs ontvoerd en mishandeld: GTST-collega’s in shock

GTST-collega’s zijn totaal geschrokken van het nieuws over de ontvoering van Bas Muijs. De acteur is in maart van dit jaar gegijzeld en zwaar mishandeld in Arnhem, zo liet zijn advocaat Petra Breukink weten aan RTL Boulevard.

Collega’s reageren

Acteur Erik de Vogel noemt het “verschrikkelijk”. Ook actrice Babette van Veen was wel erg geschrokken door het nieuws. Ferri Somogyi, een van Bas Muijs’ beste vrienden, zegt dat Muijs veel “veerkracht” toont.

De bizarre reden achter de ontvoering

Muijs was onder valse voorwendselen naar Arnhem gelokt om daar een terminaal zieke fan te ontmoeten. Maar in plaats daarvan werd hij zwaar mishandeld en afgeperst. Volgens de Gelderlander heeft een vrouw de acteur naar Arnhem laten lokken, omdat ze boos was over “slechte seks” met hem. Haar huidige vriend zou Muijs vervolgens hebben mishandeld en bedreigd.

Aanleiding

