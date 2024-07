Wie is Bartina Koeman? (Leeftijd, Ziek, Kanker)

Bartina Koeman (63) is een van de bekendste voetbalvrouwen van Nederland. Ze is namelijk de vrouw van bondscoach Ronald Koeman (61). Samen hebben ze drie kinderen. Naast liefhebbende moeder heeft Bartina Koeman ook haar eigen bedrijf en de laatste tijd komt ze vaak in het nieuws vanwege haar medische gezondheid. Bartina Koeman strijd al jaren tegen borstkanker. Dit is alles wat je wilde weten over Bartina Koeman.

Volledige naam: Bartina Koeman Boddeveld

Leeftijd van Bartina Koeman: 63 jaar

Woonplaats: Laren en Noordwijk aan Zee

Beroep: Eigenaar cosmetica zaak

Partner Bartina Koeman: Ronald Koeman

Wie is Bartina Koeman?

Bartina Koeman werd op 30 januari 1961 geboren als Bartina Boddeveld. Ze groeide op in Groningen waar haar vader ook een schoenwinkel had. Voordat ze haar huidige man, Ronald Koeman ontmoette werkte Bartina in de schoenwinkel van haar vader.

Eerste ontmoeting met Ronald Koeman

Tijdens de lunch ging ze regelmatig naar de stamkroeg van Ronald en zijn broer Erwin. Hier gingen ze elke vrijdag naartoe. Op een bepaald moment werden Bartina en Ronald aan elkaar voorgesteld. Na de eerste ontmoeting zag ze Ronald wel eens voorbij de schoenwinkel fietsen. Ze vond dat hij er maar raar uitzag. Hij had rare kleren en cowboylaarzen aan, bovendien vond Bartina Erwin toch net iets knapper.

Ze kwamen elkaar daarna weer op een oud-en-nieuw feestje tegen. Ronald was daar met zijn toenmalige vriendin, maar die liet hij achter om met Bartina naar een ander feestje te gaan. Die avond ging Bartina niet op de avances van Ronald in. Daarna zagen ze elkaar steeds vaker en zo kregen ze verkering.

Bartina reist Ronald overal achterna

Vanaf het moment dat Ronald en Bartina een relatie kregen reisde Bartina haar partner overal achterna. Van Groningen naar Amsterdam, maar ook Eindhoven, Barcelona, Manchester en later Noordwijk.

Bartina Boddeveld en Ronald Koeman trouwen

In 1989 besluiten Bartina Boddeveld en Ronald Koeman om samen in het huwelijksbootje te stappen. Sindsdien gaat Bartina als Bartina Koeman door het leven. Het duurde niet lang voordat het koppel kinderen kreeg. Eerst een zoon met de naam Ronald junior, later een dochter, Debbie en een zoon, Tim.

De constante verhuizingen waren niet makkelijk

Ondanks dat hun relatie goed is, was het verhuizen niet altijd makkelijk voor Bartina. Ronald Koeman moest zich voor zijn werk als voetbal en later als trainer altijd voor de volle honderd procent inzetten. Dat betekende niet alleen dat hij zich altijd moest aanpassen aan het schema van de club, maar ook dat hij heel veel sociale gebeurtenissen en familieactiviteiten moest missen. Dit zorgde ervoor dat Bartina Koeman regelmatig eenzaam was.

Bartina Koeman had een affaire

De eenzaamheid zorgde ervoor dat Bartina hunkerde naar een beetje aandacht en erkenning. Ze geeft toe dat ze in die periode inging op de avances van een man die haar wel veel aandacht gaf. Er is niet echt iets gebeurd, maar ze vond hem wel heel leuk en liet het contact te intiem worden. Later is dit uitgesproken en Ronald heeft haar vergeven. Het was een klein obstakel wat zowel Bartina als Ronald achter zich hebben kunnen laten.

Ook Ronald Koeman heeft wel eens een verhouding gehad

Het is niet alleen Bartina die wel eens een flinke flirt heeft gehad met iemand. Ze is er zelf vol van overtuigd dat Ronald Koeman ook wel eens een avontuurtje heeft gehad. Ze noemt geen specifiek voorval, maar Bartina lijkt vrij zeker van haar zaak. Volgens haar heeft Ronald Koeman altijd veel aandacht gehad van vrouwen. Ze kan zich niet voorstellen dat hij die aandacht altijd heeft kunnen weerstaan. Ook hierover is heel veel gesproken binnen de relatie en ook dat licht allemaal achter ze.

Bartina heeft nu een gelukkig huwelijk

Het lijkt erop dat Bartina Koeman en haar man voor elkaar gemaakt zijn. In een interview zegt Bartina Koeman dat ze het na al die jaren nog steeds heel leuk heeft met Ronald Koeman. Aan de zijlijn lijkt Ronald Koeman vrij serieus en een beetje humeurig, thuis is hij echter heel anders. Ronald is heel makkelijk in de omgang en is heel lief voor Bartina. Wel kan hij het zichzelf wel eens moeilijk maken.

Bartina beseft zich ook heel goed dat het werk van Ronald heel wat deuren voor ze heeft geopend. Ze hebben op prachtige plekken gewoond en heel veel mooie momenten beleefd. Bovendien zitten ze er financieel warmpjes bij waardoor ze eigenlijk alles kunnen doen waar ze zin in hebben.

Bartina en Ronald Koeman overwegen zelfs om in Barcelona te gaan wonen. Ze hebben hier een fijn appartement en ze hebben het er allebei erg naar hun zin. Barcelona is niet zo ver weg waardoor ze toch regelmatig in Nederland bij haar kinderen, de zaak en de kleinkinderen kan zijn.

Ronald krijgt een hartaanval

In 2020 gaat het in huize Koeman niet helemaal op rolletjes. Zowel Bartina als Ronald krijgen corona en het EK voetbal wordt afgelast. Toen Ronald eenmaal hersteld was sprong hij samen met vrienden op de racefiets. Het was een lange dag waarin ze ook nog eens verdwaalden. Toen Ronald thuis kwam, voelde hij zich niet lekker. Later kreeg hij druk op zijn borst.

Bartina Koeman wist meteen dat ze 112 moest bellen. De vader en ooms van Ronald Koeman hadden ook hartproblemen, dus ze wist meteen dat het iets met zijn hart te maken had. Ronald kreeg een spoedoperatie waarbij 2 stents geplaatst zijn omdat zijn kransslagader verstopt zat. Het hele gebeuren was flink schrikken voor Bartina. Ze besefte zich opeens dat hij er zomaar niet meer had kunnen zijn.

Bartina heeft haar eigen bedrijf

Ondanks dat haar man meer dan genoeg geld verdient om Bartina en hun gezin te onderhouden vind ze het leuk om te werken. Daarom opende ze in 2013 haar eigen cosmeticazaak Skins Cosmetics. Ze opende deze zaak samen met haar dochter Debbie en zoon Tim. In de praktijk heeft Tim de dagelijkse leiding. Bartina is de creatieveling van het gezin en zorgt dat de zaak er mooi uitziet. De afgelopen jaren is ze overigens minder actief in het bedrijf. Haar zoon en dochter runnen de zaak

De huizen van Bartina en Ronald Koeman

Bartina en haar man hebben op heel veel plekken over de hele wereld gewoond. Op een aantal van die plekken hebben ze nog steeds een huis, waaronder in Barcelona en Portugal. Het kopen en verkopen van huizen is zelfs een beetje een hobby van Ronald. In Nederland hebben ze zowel in Noordwijk aan Zee en Laren een woning. Het appartement in Noordwijk aan Zee is vlakbij de plek waar Oranje traint. Het huis in Laren hebben ze om dicht bij de kinderen en kleinkinderen te zijn.

Het appartement in Noordwijk aan Zee is een prachtige woning met zowel uitzicht op land als op zee. Het appartement heeft een oppervlak van 145 vierkante meter plus een terras van 103 vierkante meter. Bartina en Ronald hebben het appartement te koop overigens te koop gezet. Voor 2,7 miljoen kan dit appartement van jou zijn.

Bartina Koeman en Ronald Koeman zullen waarschijnlijk meer tijd gaan doorbrengen in hun villa van 3,4 miljoen in Laren. Deze pachtige woning met rieten kap heeft een binnenzwembad en sauna

Bartina Koeman lijdt aan kanker

Ondanks dat het met haar gezin en werk goed gaat, heeft Bartina Koeman om gezondheidsvlak minder geluk. In 2010 werd bij Bartina borstkanker geconstateerd. Ze werd toen geopereerd en kreeg een chemokuur. In eerste instantie leek het alsof de kanker onder controle was.

Helaas kwam de borstkanker in 2018 terug. Ook toen kreeg Bartina Koeman verschillende keren een chemokuur. Tot 2023 leek de ziekte onder controle te zijn, maar tijdens een scan werden weer tumoren ontdekt. Helaas is het deze keer een stuk zorgelijker. De kanker is uitgezaaid naar haar wervelkolom. Volgens de arts van Bartina Koeman kan ze hier nog heel oud mee worden, maar de kanker zal nooit helemaal weggaan. Er zijn een groot aantal medicijnen die Bartina kan nemen om de groei te remmen.

Bartina Koeman blijft positief

De woorden van haar arts zorgen ervoor dat Bartina positief blijft en er vertrouwen inheeft. Ze is overigens niet altijd zo positief geweest. Ze heeft ook heel wat trieste momenten gehad waarbij ze het moeilijk vond om met haar ziekte om te gaan. Ze is hiervoor naar de psycholoog gegaan, maar na 3 gesprekken haakte ze af. Ze luistert liever naar muziek om met haar ziekte om te gaan. Wat ze ook leuk vindt om te doen is legoën.

Bartina’s vrienden en familie reageerden geschokt op de laatste berichten over de kanker. Het nieuws werd ook net bekend toen Ronald Koeman met Oranje aan de slag moest voor het EK 2024. Hij ging er met een dubbel gevoel heen, maar geeft ook aan dat het voor afleiding zorgt.

Bartina tijdens het EK 2024

Bartina is altijd heel betrokken bij het werk van Ronald Koeman. Als het niet goed gaat dan trekt ze zich dat heel erg aan. Zo had ze heel veel stress van het ontslag van Koeman bij Valencia, zo erg dat ze zich op yoga heeft gestort. Volgens Bartina is de stress als trainersvrouw ook nog eens een stuk groter dan als spelersvrouw. Als het team verliest dan kan dat een trainer direct zijn baan kosten.

Als je Bartina tijdens de EK-wedstrijden niet op de tribune hebt gezien dan kan dat kloppen. Ze kijkt eigenlijk liever voor de tv zodat ze weg kan lopen als het haar te veel wordt. Het commentaar dat Ronald Koeman kreeg over het functioneren van het Nederlandse elftal zal haar dan ook zeker niet koud gelaten hebben.

