Bart Nieuwkoop toont als Feyenoord-rechtsbuiten het gelijk van Arne Slot aan

heeft in de eerste helft van de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en AZ het gelijk van trainer Arne Slot bewezen, menen ESPN-analisten Pierre van Hooijdonk en Kenneth Perez. De 27-jarige speler, van nature rechtsback, krijgt van Slot tegen de Alkmaarders opnieuw de voorkeur als rechtsbuiten.

Slot opteerde in de vorige bekerronde, thuis tegen PSV, óók al voor Nieuwkoop op de rechterflank. De afgelopen zomer van Union Sint-Gillis teruggehaalde back krijgt daarmee de voorkeur boven een ‘echte’ buitenspeler als Yankuba Minteh.



Artikel gaat verder onder video



In de eerste helft, waarin Feyenoord een 1-0 voorsprong nam door een treffer van Lutsharel Geertruida, heeft Nieuwkoop in ieder geval laten zien waarom Slot hem op de voor hem ongebruikelijke positie gebruikt. “Dit is waarom je Nieuwkoop opstelt: zijn ijver. Niet omdat hij zo’n lekkere techniek heeft of jongens vrij voor de goal kan zetten”, zegt Perez, terwijl de regie beelden vertoont waarin de rechtsbuiten eerst fel…