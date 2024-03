Barclays zet Signify op de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het advies voor verlichtingsspecialist Signify verhoogd van Onderwogen naar Overwogen en het koersdoel ging daarbij omhoog van 29,00 naar 32,00 euro. Dit bleek maandag uit een rapport van de Britse bank.

“Er is licht aan het einde van de tunnel”, schreven de analisten in hun rapport. De golf van verlagingen van de winsttaxaties, die circa twee jaar duurde, is achter de rug, denkt Barclays. En inmiddels oogt de verhouding tussen risico en rendement “aantrekkelijk”.

Wel waarschuwde Barclays dat de eerste jaarhelft vermoedelijk nog lastig zal zijn, maar dat er wat herstel volgt in de tweede jaarhelft. Deze lastige marktomstandigheden zijn echter inmiddels voldoende ingeprijsd, denkt Barclays. “We zien weinig reden om structureel positiever te worden. Dus dit [koopadvies] is meer een inzet op een cyclisch herstel”, aldus analist James Winchester.

Het aandeel Signify sloot vrijdag op 25,95 euro.

Bron: ABM Financial News



