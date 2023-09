Barclays zet Adyen op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het advies voor het aandeel Adyen verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen, maar het koersdoel ging van 1.150 naar 900 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de zakenbank.

Barclays stelde dat Adyen nog altijd de beste speler in de sector is met veel groeimogelijkheden in het vooruitzicht. “Maar de zaken zullen in de tweede jaarhelft eerst verslechteren, voordat ze verbeteren”, aldus de analisten. Volgens de zakenbank heeft het aandeel echter een punt bereikt, waarop beleggers door de huidige onzekerheid heen moeten kijken en op de koopknop moeten drukken.

Volgens Barclays had de onderneming duidelijker moeten uitleggen dat de teleurstellende omzet voor een groot deel viel toe te schrijven aan onder meer een vertraging in het bestaande klantenbestand.

Het aandeel Adyen noteerde woensdag op een groen Damrak 7,7 procent hoger op 695,00 euro.

Bron: ABM Financial News













