Barclays verlaagt koersdoel Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verlaagd van 32,00 naar 30,00, maar handhaafde het Gelijkgewogen advies. Dat bleek vrijdag uit een rapport.

De Britse bank heeft haar waarderingsmodel aangepast als gevolg van de recent gepubliceerde kwartaalcijfers, waaruit bleek dat de marges in de VS zwak waren. Ook houdt het model nu rekening met de voorgestelde Roemeense overname en de verkoop van FreshDirect.

Het netto-effect daarvan leidt bij Barclays tot een verlaging van de raming voor de winst per aandeel van 1,6 procent in 2023. Voor 2024 werden de ramingen met 5,8 procent verlaagd en voor 2025 met 3,9 procent.

Op basis hiervan kwam de bank tot een lager koersdoel.

Tenslotte gaven analisten van Barclays aan dat ze vooralsnog geen haast hebben om een positiever standpunt in te nemen over Ahold. Dit gezien de waarschijnlijkheid van nog meer negatief nieuws in de VS, voordat de marges zich stabiliseren.

