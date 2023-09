Barclays | Veilig parkeren bij Ferrari

Barclays verwacht dat de Europese auto-industrie waarschijnlijk binnenkort zijn piek zal bereiken. Zij denken dat Ferrari (koers 25 augustus €287,10) binnen deze sector de enige relatief veilige haven is. De Britse zakenbank ziet de Italianen namelijk als een luxebedrijf dat toevallig auto’s maakt en daarin sterk presteert.



Ferrari boekte over het tweede kwartaal op jaarbasis een omzetgroei van 14,1% naar €1,47 mrd. De aangepaste ebitda verbeterde met 31,9% naar €589 mln en de aangepaste winst per aandeel bedroeg €1,83. Voor heel 2023 heeft de Italiaanse sportwagenfabrikant vanwege een robuuste orderinstroom de verwachting voor de omzet opgetrokken van €5,7 mrd naar €5,8 mrd en de aangepaste winst per aandeel opwaarts bijgesteld van €6-€6,20 naar €6,25-€6,40.

Barclays stelt dat – tenzij Ferrari…