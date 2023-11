Barclays | Een catastrofe voor Europese verzekeraars?

In aanloop naar de derdekwartaalcijfers van Europese verzekeraars wijst Barclays erop dat de onstuimige weersomstandigheden waarschijnlijk van grote invloed zijn geweest op hun resultaten. In de eerste helft van 2023 bedroeg de schade door natuurrampen in Europa €48 mrd.

De Britse zakenbank denkt dat grote herverzekeraars als Munich Re, Swiss Re en Hannover Re dit jaar waarschijnlijk hun catastrofebudgetten gaan halen. In de afgelopen zeven jaar is dat slechts twee keer eerder voorgekomen. Het advies van Barclays voor Munich Re (koers 30 oktober: €380,20) luidt desondanks ‘kopen’ met een koersdoel van €399. Voor Swiss Re (koers 30 oktober: CHF97,66) staat het advies op ‘houden’ met een koersdoel van CHF90 en Hannover Re (koers 30 oktober: €207,40) staat op de…